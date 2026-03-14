Celâl Şengör'den İlber Ortaylı'ya duygusal veda: Yerini doldurmak mümkün değil

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı'nın vefatının ardından akademi dünyasından peş peşe taziye mesajları gelirken, en yakın dostlarından biri olan Celâl Şengör de duygusal bir açıklama yaptı. Şengör, Ortaylı'nın kaybının Türkiye için büyük bir boşluk olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ENTELEKTÜEL KAPASİTESİNİN BİR KISMI KAYBOLDU"

Ortaylı'nın ölüm haberini aldığında derin bir üzüntü yaşadığını ifade eden Celâl Şengör, şu sözleri kullandı:

"İlber Ortaylı Türkiye'nin en büyük entelektüellerinden biriydi. Bana sorarsanız en büyük entelektüeliydi. Onun kaybı milletimiz için büyük bir kayıptır. Öldüğünü duyduğum zaman Türkiye'nin entelektüel kapasitesinin önemli bir kısmının kaybolduğunu hissettim."

"HER KONUŞMAMIZDA YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİRDİM"

İlber Ortaylı ile uzun yıllara dayanan yakın bir dostlukları olduğunu vurgulayan Şengör, birlikte geçirdikleri zamanların kendisi için büyük bir okul olduğunu söyledi.

"İlber benim çok yakın, iyi bir arkadaşımdı. İlber'e her merhaba dediğimde ondan yeni bir şey öğreniyordum. Şimdi bu imkan kalmadı. Çok üzgünüm."

"ONUN YERİNİ DOLDURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Şengör, Ortaylı'nın yalnızca akademik bir isim değil, aynı zamanda eşsiz bir entelektüel birikime sahip olduğunu belirterek kaybının telafisinin zor olduğunu ifade etti.

"İlber'in kaybının telafisi mümkün değildir. Ne onun ailesi gibi bir aile bulmak mümkündür artık, ne İlber gibi bir beyin bulmak mümkündür. Dolayısıyla milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah İlber'ler yetiştirebiliriz diye ümit ediyorum."

Celâl Şengör ve İlber Ortaylı, yıllar boyunca hem akademik çalışmaları hem de birlikte yaptıkları televizyon programlarıyla Türkiye'de tarih ve bilim üzerine yapılan tartışmaların en dikkat çeken isimleri arasında yer almıştı.