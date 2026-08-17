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Samsun'da Çay Ocağında Kemençe Resitali: Nizam Amca'nın Doğaçlama Türküleri Büyük Beğeni Topladı

Samsun'da Çay Ocağında Kemençe Resitali: Nizam Amca'nın Doğaçlama Türküleri Büyük Beğeni Topladı
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Samsun'da 57 yaşındaki kemençeci Nizam Yıldırım, düğünlerin olmadığı günlerde çay ocaklarında mini konserler veriyor. Doğaçlama söylediği türküler ve esprili laflarıyla çevresindekileri kahkahaya boğan Yıldırım, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği performansıyla büyük ilgi görüyor. Çay ocağındaki neşeli atmosfer, hem yaşlılar hem de gençler tarafından beğeniliyor; Yıldırım, gösteri sonunda bahşiş alıyor.

Samsun'da çay ocağında kemençe çalan 57 yaşındaki Nizam Yıldırım, müşterilerin ve çevreden geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Yıldırım'ın doğaçlama türkülerine eşlik eden vatandaşlar, renkli anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Düğünlerde kemençe çalan Yıldırım, iş olmadığı günlerde Samsun'un cadde ve sokaklarında, ayrıca çay ocaklarında kemençesiyle vatandaşlara mini konserler veriyor. Doğaçlama söylediği türkülerle dinleyenlere esprili şekilde laf atan Yıldırım, kısa sürede çevresindekileri kahkahaya boğuyor. Kemençe sesini duyan vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak Yıldırım'ın performansını kayda alırken, çay ocağındaki neşeli atmosfer dikkat çekiyor.

Çay ocağında bulunan Orhan Tezcan, Yıldırım'ın performansının ortamı neşelendirdiğini belirterek, "Bizde burada her şey adrenalin ve yüksektir. Karadeniz'de her yerde neşe her zaman vardır. Kemençeci Nizam amca, düğün ve dernek olmadığı zamanlar böyle çay ocaklarına iner, insanları neşelendirir. Tüm türküleri doğaçlama seslendirir. Yaşlılar da çok beğeniyor. Nizam amca kemençesini eline aldığında herkes cep telefonunu çıkarıp video çekiyor. Ortamı neşelendiriyor" dedi.

Yıllardır kemençe çalarak vatandaşları eğlendirdiğini söyleyen Nizam Yıldırım ise "Ara sıra çarşılarda gezerken çay ocaklarına otururum. Bazen boş kaldığımda, düğünler olmadığında çay ocaklarına iniyorum. Kemençeyi elime alınca yoğun ilgi görüyor. İlgi gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Yıldırım'ın kemençe performansı vatandaşlardan büyük beğeni toplarken, gösterinin sonunda kendisine bahşiş verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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