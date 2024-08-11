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Çavuştepe Kalesi'nde Yeni Bir Koridor Bulundu

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Van'da, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan yeni bir koridor ortaya çıkarıldı.

Van'da, Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, kale ile dış surlar arasında geçişi sağlayan yeni bir koridor ortaya çıkarıldı.

Gürpınar ilçesinde, Urartu Krallığı'nın en parlak döneminde yaptırılan Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan ekip tarafından yürütülen kazılarda yeni yapılar tespit edildi.

Kalenin kuzey bölümünde yoğunlaştırılan çalışmalarda 2 metre genişliğinde ve yaklaşık 11 metre uzunluğunda bir giriş koridoru bulundu.

Deprem ve yangınlar nedeniyle bazı bölümleri yıkılan koridorun, iç kale ile takı atölyeleri ve dış surlara geçişi sağladığı tahmin ediliyor.

"Bu, yeni bir bulgu"

Çalışmaları inceleyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Van Müzesi'nde sergilenen eserlerin önemli bir kısmının Çavuştepe Kalesi'nden çıkarıldığını söyledi.

Kalede 1960'lı yıllardan bu yana kazıların sürdüğünü belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 bin 800 yıl önce Van'ı başkent olarak kullanan Urartularla ilgili her geçen yıl yeni bulgular ortaya çıkıyor. Bu yılki kazılarda kalede geçmiş yıllarda büyük bir yangının bulguları ortaya çıktı. Yangın taşları bile eritmiş. Aynı bölgede dış surlar ile iç kale arasında bir kapı bulundu. Bu, yeni bir bulgu. Bu kapı veya giriş, kalenin içine açılıyor."

"Bu giriş inşallah bizi atölyelere götürecek"

Prof. Dr. Çavuşoğlu ise iç kale ile dış surlar arasındaki bağlantıyı bulmak için uzun zamandır çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Koridorun devamında yeni mekanların ortaya çıkmasını beklediklerini anlatan Çavuşoğlu, "Bu seneki kazılarda bu bağlantıyı sağlayan giriş veya koridoru bulduk. Bizim için önemli bir bulgu çünkü bu giriş, iç mekanlar ile dış mekanlar arasındaki geçişi sağlıyor." diye konuştu.

Koridorda yangın izleriyle karşılaştıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kazılarda kalenin büyük bir yangın geçirdiğini tespit ettik. Ahşap çatı tamamen yanmış, duvarlardaki kerpiç yapılar da tuğlaya dönüşmüş durumda. Bu da yangının büyüklüğünü gösteriyor. Ortaya çıkardığımız koridor 2 metre genişliğinde. İç kale ile dış surlar arasındaki ilk bağlantıyı bulduk, bu çok önemli çünkü geçişi bulamıyorduk. Bu giriş inşallah bizi atölyelere götürecek. Kazılar devam edecek. Koridoru açıp başka nelerin olduğunu görmüş olacağız."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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