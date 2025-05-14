Cannes Film Festivali'nde Türkiye Standı'na Yoğun İlgi

CANNES Film Festivali dolayısıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 13–24 Mayıs 2025 tarihleri arasında hizmet vermek üzere kurulan Türkiye Standı, sektör profesyonellerinden yoğun ilgi görüyor.

Festivalin endüstri bölümü olan Marché du Film kapsamında 13 Mayıs'ta açılan Türkiye Standı; film satışları, ortak yapımlar ve sektörler arası iş birliği fırsatları açısından bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor. Stantta, Türk sinemasının güncel projeleri, yapım destekleri ve ortak yapım imkanları, dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcilerine tanıtılıyor.

Türkiye Standı, yalnızca Türk sinemacıları değil, Türk dünyasından sinema profesyonellerini de uluslararası bir etkileşim ortamında bir araya getiriyor. Yabancı yapımcılar, dağıtımcılar ve festival temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde yeni iş birliklerinin temelleri atılıyor.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Cannes Film Festivali gibi küresel ölçekte prestijli bir platformda Türkiye Standı açmak, sinemamızın uluslararası görünürlüğünü artırmanın yanı sıra kültürel diplomasi adına önemli bir fırsattır. Standımıza gösterilen yoğun ilgi, Türk sinemasının yaratıcı endüstrilere sunduğu katkı potansiyelinin güçlü bir göstergesidir."

Festivalin bu yılki açılış filmi, Amélie Bonnin'in yönettiği Fransız yapımı 'Leave One Day' olurken; ana yarışma jürisine ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche başkanlık ediyor. Cannes Film Festivali, dünya sinemasının önde gelen isimlerini bir araya getiren en prestijli etkinliklerden biri olma özelliğini sürdürüyor.