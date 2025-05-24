Cannes'da Altın Palmiye İranlı yönetmene

İranlı yönetmen, senarist ve yapımcı Jafar Panahi, Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali'nin kapanış töreninde "Un simple accident" (Basit Bir Kaza) adlı filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazandıktan sonra düzenlenen etkinlikte poz verdi.

ALTIN PALMİYE, İRANLI YÖNETMEN JAFAR PANAHİ'YE

Sinema dünyasının en prestijli festivallerinden olan Cannes'da ödüller sahiplerini buldu. Jüri başkanlığını bu yıl Fransız oyuncu Juliette Binoche'un üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'nde İranlı yönetmen Jafar Panahi, "Un Simple Accident" (Basit Bir Kaza) başlıklı filmi bu yılki Altın Palmiye Ödülü'nü aldı.

BREZİLYALI FİLHO EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ ALDI

Cannes'da en iyi yönetmen ödülü ise "Secret Agent" filmiyle Brezilyalı Kleber Mendonca Filho'ya verildi. Jüri Ödülü'nü, "Sirat" filmiyle İspanyol yönetmen Olivier Laxe ve "Sound of Falling" filmiyle Alman yönetmen Mascha Schilinski aldı. Festivalde, Jüri Özel Ödülü ise "Resurrection" filmiyle Çinli yönetmen Bi Gan'a layık görüldü.

Norveçli yönetmen Joachim Trier, "Valeur Sentimentale" filmiyle Büyük Ödül'ün sahibi old., En İyi Senaryo Ödülü "Jeunes Meres" filminin senaristi Luc ve Jean-Pierre Dardenne'ye verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, "L'Agent Secret" filmindeki performansıyla Brezilyalı Wagner Moura'ya gitti. "La Petite Derniere" filminde oynayan Fransız Nadia Melliti de En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.