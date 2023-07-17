Candan Erçetin, KerkiSolfej Konserinde Unutulmaz Performans Sergiledi

KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği konserin açılışını uzun yıllar sonra 'Umrumda Değil' şarkısıyla yapan Candan Erçetin, geçmişten günümüze en güzel şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Erçetin, Özkan Uğur'u 'Güllerin İçinden' şarkısıyla alkışlarla selamladı. Sanatçı Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Mülkiye Marşı ve İzmir Marşı'nı seyirciyle söyledi. Konserinin sonlarına doğru tempoyu artıran Erçetin, eğlence dolu bir final gerçekleştirdi. Dinleyicisinin yoğun isteği üzerine alkışlarla yeniden sahneye çıkarak Melek ve Evreşe şarkılarıyla bis yaptı.