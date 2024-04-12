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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bayram yoğunluğu

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçiler savaş alanlarını geziyor. Şehitlikleri ziyaret eden ziyaretçiler, şehitler için dua ediyor.

Tarihin en kanlı muharebelerinden birine sahne olan ve dünya harp tarihine geçen 'Çanakkale Geçilmez' destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Şehitler Abidesi, Seyit Onbaşı Heykeli, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Kilitbahir Kalesi, Bigalı Kalesi ve Seddülbahir Kalesiyle her yıl binlerce ziyaretçiye Çanakkale Ruhu'nu yaşatmaya devam ediyor.

Adım atılan her noktasında Çanakkale Savaşları'nın izlerinin görülmesi mümkün olan, açık hava müzesi niteliği taşıyan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçiler, 109 yıl önceki muharebelerin ardından doğal yapısı bozulmadan dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik, müze, kale ve anıtları gezme imkanı buluyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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