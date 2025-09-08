Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, son gün etkinlikleriyle tamamlandı.

Festivalin 10'uncu durağı Çanakkale'de, etkinliklerin son gününde kent merkezi ve bazı ilçelerde konser, gezi, gösteri ve tiyatro oyunu sahnelenmesi gibi programlar düzenlendi.

Alexandria Troas Ören Yeri gezisi ile Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası'nda "Çanakkale Anı Dalışı" etkinliği yapılan festivalde, "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda da "Çocuk Köyü"nde minik misafirler ağırlandı. "Tarih Koruyucuları" programında kültürel mirasa sahip çıkma konularında bilinçlenen çocuklar, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde "Robotik Kodlama" etkinliğinde temel kodlama becerileri kazandı.

"Maske Atölyesi"nde birbirinden renkli maskeleri tasarlayan minikler, Karagöz Kukla Atölyesi'nde "Asetat Karagöz Yapımı ve Karagöz Orman Bekçisi Gösterisi"yle el sanatlarında yeni deneyimler yaşadı. "Hayal Dükkanı" çocuk oyunu, Esas 17 Burda AVM'de sahnelendi.

Festivalin son gününde şarkıcı Salman Tin konser verdi.