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Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Troas Sempozyumu ve Simge Konseri

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Çanakkale'deki festivalin 6. gününde Troya Müzesi'nde ikinci kez Troas Sempozyumu düzenlendi, 'Tamamen Doluyuz' oyunu sahnelendi ve Simge Sağın konser verdi; ayrıca 'Kütüphane Yolda' etkinliğiyle çocuklar kitaplarla buluştu.

ÇANAKKALE'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı günü Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu V. Troas Sempozyumu, Troya Müzesi'nde 2'nci kez gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale çeşitli etkinlikleri kültür ve sanatseverlerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Festivalin 6'ncı gününde konserler, sempozyumlarla devam etti. Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında 'Tamamen Doluyuz' oyunu, ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde sahnelendi. Becky Mode'un yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyunda konservatuvar oyunculuk bölümünden mezun genç Sam'in yaşadığı trajikomik olaylar seyirciyle buluşturuldu. Efe Erkekli'nin performansıyla hayat verdiği Sam karakterinin hikayesi, Çanakkaleli tiyatroseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

TROAS'IN TARİHİ İKİNCİ KEZ SEMPOZYUMDA ELE ALINDI

Prof. Dr. Ümit Serdaroğlu V. Troas Sempozyumu, Troya Müzesi'nde ikinci kez gerçekleştirildi. 2025-2026 yıllarında Troas Bölgesi'nde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu izniyle yürütülen kazılar ile müze kazılarının ele alındığı sempozyumda, bölgenin arkeolojik mirasına ilişkin güncel çalışmalar paylaşıldı. Katılımcılar, Troas'ın tarihine ve arkeolojik araştırmalarına ilişkin uzmanlardan önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

'KÜTÜPHANE YOLDA' MİNİKLERİ OKUMAYA TEŞVİK ETTİ

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen 'Kütüphane Yolda (Gezici Kütüphane)' etkinliğinde yerel yazar Şerife Karabıyık çocuklarla bir araya geldi. Kitaplar üzerinden gerçekleştirilen söyleşide kütüphanelerin yaşam boyu öğrenme ve sosyal etkileşimdeki rolü ele alındı. Miniklerin okumaya teşvik edildiği etkinlikte, çocuklara kitap sevgisini aşılayan keyifli bir buluşma gerçekleştirildi.

SİMGE SAĞIN SANNEDE

Konser akşamında sahnesinde Simge Sağın'ı ağırladı. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde Sağın, şarkıları ve sahne performansıyla Çanakkaleli müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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