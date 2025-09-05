Çanakkale Kültür Yolu Festivali Etkinliklerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 10'uncusu Çanakkale'de devam ediyor.

Festivalin, çeşitli illerdeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkumlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Kaçaklar" oyunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde yoğun ilgiyle karşılandı.

Festival kapsamında dünyanın en özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca düzenlenen "Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması" birbirinden ünlü fotoğrafçıları ağırlamaya devam etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyosu'nda, Doç. Dr. Hakan Aytekin, Savaş Güvezne ve Ozan Turgut'un eğitmenliğinde "Belgesel Sinemacılar Birliği Anadolu Belgesel Atölyeleri" düzenlendi.

HandeSanat Atölye'de düzenlenen keçe çalışmasında ise katılımcılar, el emeğiyle yaratıcılıklarını ortaya koyarak keyifli anlar yaşadı.

Çocuklar eğlenirken öğreniyor

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü", minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin altıncı gününde çocuklar, "Kağıt Geminin Yolculuğu" çocuk tiyatrosu ve "İllüzyonist Gösterisi" ile gönüllerince eğlendi.

Ebru atölyesinde suya hayallerini resmeden minikler, "Gölgelerin Peşinde Karagözle Kültür Yolculuğu: Geleneksel Gölge Oyununu Keşfediyoruz: Hacivat ve Karagöz'le Tanışma ve Yapım Atölyesi" ile geleneksel sahne sanatlarını tanıma fırsatı bularak, yaratıcılıklarını keşfettikleri deneyimler yaşadı.

Çanakkale yeni yıldızını cumartesi günü seçecek

Festival kapsamında Esas 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergiledi, "Sen de Söyle" kabininde ise Çanakkale'nin yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını attı.

Kabin içerisinde şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilecek iki finalist, cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler, performanslarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Festival kapsamında Suzan Kardeş ve Serkan Çağrı konser verdi.