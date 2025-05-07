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Çanakkale'de Trafik Bilinci Eğitimi Düzenlendi

Çanakkale'de Trafik Bilinci Eğitimi Düzenlendi
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve ÇOMÜ iş birliğinde düzenlenen eğitimle, trafik güvenliği ve bilinci artırılmaya çalışıldı. Eğitimde katılımcılara trafik kuralları ve güvenli sürüş hakkında bilgiler verildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) iş birliğinde Trafik Haftası nedeniyle güvenli sürüş ve trafik bilinci eğitimi verildi.

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen eğitime; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sevil Yıldırım Yüce, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tanju Güdük, Emniyet Müdürlüğü personeli, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden Komiser Yardımcısı Hasan Arslan sunum gerçekleştirdi.

Arslan sunumunda, toplumun trafik kuralları konusunda farkındalığının artırmasının, trafikte yaşanan kazaların en aza indirilmesinin, sürüş güvenliğinin artırılmasının ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesinin önemine değindi.

Program, katılımcılara belge takdimi ile son buldu.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Kültür Sanat
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