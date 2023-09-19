Çanakkale'de çekilen 'Hayatımız Roman' filmi vizyona girecek

Çanakkale, Lapseki'de Roman mahallesi binalar boyanarak dev doğal bir plato hazırlanarak çekimleri başlayıp ve tamamlanan "Hayatımız Roman" isimli sinema filminin usta yönetmeni Savaş Sancak, oyuncu kadrosunda Anıl Altan, Cem Belevi, Aslı Bekiroğlu, Suat Sungur, Anıl İlter, Sarp Bozkurt, Şebnem Özinal, Arzu Yanardağ, Rüçhan Çalışkur gibi önemli isimlerle çalıştı.

27 yıllık tecrübesini bu filmde ortaya koyduğunu dile getiren Savaş Sancak, kimsenin göremediğini gördüm, kimsenin hissedemediğini hissettim, senaryoyu bu şekilde görsele taşıdım ifadesinde bulundu.

Çanakkale'de bir roman mahallesinde geçen hikayede usta oyuncular yanında mahallenin genç romanlarına rol veren Savaş Sancak, filmin güzelliği usta oyuncularla, doğal içinden geldiği gibi oynayan o ruhu verenler bu filmde rol aldı vurgusunu yaptı.

Sancak "Sizin de bildiğiniz gibi Roman kardeşlerimiz dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yıllarca ötekileştirildiler. Onların sevgi dolu yüreklerini, adaletli tutumlarını, vatan sevdalarını, kültür, gelenek ve göreneklerini anlatmadı kimse.

Gerçek hayatta olduğu gibi filmlerde de kötü olarak gösterildiler ve ne yazık ki dalga konusu oldular. Biz bu filmde onların öyle olmadıklarını anlattık. Çünkü öyle olmadıklarını gördük" dedi.

27 Ekim tarihinde vizyona girecek olan "Hayatımız Roman" sinema filmi Savaş Sancak'ın birçok farklı dalda yönetmenlik tecrübesinin beyaz perdeye yansıması da olacak.