Çanakkale'de Asırlık Arap Bayram Eğlenceleri Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'de Asırlık Arap Bayram Eğlenceleri Coşkuyla Kutlandı
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Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki Seyvan köyünde, 100 yıldır süren geleneksel Arap eğlenceleri bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerin köy damatları ile gerçekleştirdiği eğlencede, ilginç istekler ve su oyunları dikkat çekti.

Çanakkale'de asırlık bayram eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bağlı Seyvan köyünde 100 yıllık Arap eğlenceleri renkli görüntülere sahne oldu.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan köyünde her yıl Kurban Bayramında köy gençleri tarafından hazırlanan oyunlar, köye gelen misafirlere ve köy halkına, sergileniyor. Köy meydanında sergilenen oyunlarda, gençler köyün damatlarını tek tek yakalayarak, onlardan ilginç isteklerde bulunuyor. Gençler, istekleri yerine getiremeyen damatları köyün meydanına koydukları su bidonlarıyla ıslatıyor. Yaşları büyük olan damatlar ise bahşiş vererek, ıslanmaktan kurtulmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI KOLAŞ - Kültür Sanat
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