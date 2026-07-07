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Çanakkale'de yürütülen arkeolojik bilimsel kazılar değerlendirildi

Çanakkale'de yürütülen arkeolojik bilimsel kazılar değerlendirildi
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, il genelinde yürütülen arkeolojik bilimsel kazıların başkanlarıyla bir araya gelerek mevcut durumu değerlendirdi ve gelecek dönem çalışmalarını istişare etti.

Çanakkale'de yürütülen arkeolojik bilimsel kazılar hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale genelinde yürütülen arkeolojik bilimsel kazıların başkanlarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Çanakkale'de devam eden arkeolojik kazı çalışmalarının mevcut durumu değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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