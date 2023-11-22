Çanakkale Biga'da 2. Kitap Festivali Başlıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenecek olan 2. Kitap Festivali, 11-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalde birçok ünlü yazarın söyleşi ve imza programları yer alacak.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde belediye tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kitap Festivali, 11-17 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Biga Belediyesi 2. Kitap Festivali'ne ilişkin bilgi verdi.

Festivalin, 11 Aralık'ta tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla başlayacağını belirten Erdoğan, "Orhan Toker, Deniz Alter, Gri Koç, Saniye Bencil Kangal, Beyhan Budak, Nurullah Genç, Dilek Cesur, Bekir Develi gibi ünlü yazarlarımızın da bulunduğu 44 yayınevine ait 40 yazar yer alacak. Bir hafta sürecek Kitap Festivalimizde her akşamı söyleşi ve imza programı gerçekleşecek. Tüm halkımızı bekliyoruz." dedi.

Toplantıya, Biga Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Ziya Özkan, Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Alperen Pişkin, Festival Programı Koordinatörü Nurullah Güler, Biga Kaymakamlığı Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz katıldı.