Çal Dede Belgeseli İzmir'de Gösterime Girdi

İzmir Valiliğinin desteğiyle, "Efeler Yolu" projesi kapsamında hazırlanan "Çal Dede" belgeseli, izleyiciyle buluştu.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki gösterim öncesi konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, belgeselin Anadolu kültürünü ve geleneklerini aslına uygun olarak yansıttığını söyledi.

Efelerin İzmir'in işgale uğradığı dönemde ellerindeki sınırlı imkanlara rağmen düşmana karşı destansı mücadele verdiğini anlatan Elban, şunları kaydetti:

"Bu rotayı ( Efeler Yolu), uzun yıllardan beri çalışan akademisyenler ortaya çıkardı. Rotada inanılmaz doğal güzellikler, eşsiz manzaralar, tarih ve yaşanmışlıklar var. Çok farklı değerlerin yanında bir de inancımızın gereği ya da toplumun kutsiyet atfettiği bazı mekanlar ve ritüeller bulunuyor. Bunlar da o rotanın kültürünü yansıtıyor. Çal Dede belgeseli de o yörede insanların bildiği, yaşattığı bir ritüel."

Program kapsamında Efeler Yolu Direktörü Prof. Dr. Özgür Özkaya, "Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" başlıklı söyleşinde, yaklaşık 500 kilometre uzunluğunda ve 28 etaptan oluşan kültür rotasının hikayesini anlattı.

Prof. Dr. Pınar Fedakar ise "Kültürel Mirasın İzinde Efeler Yolu" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Belgeselin yönetmeni Elçin As ve ekibi de yapım sürecine ilişkin bilgi verdi.

Gösterime İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, İzmir Kültür Sanat Fabrikası Merkez Müdürü Cengiz Topal ve çok sayıda davetli katıldı.

Belgesel, Stockholm City Film Festivali'nde yarı finalist olmaya da hak kazandı.