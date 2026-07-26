Haberler

Çakallı menemeni dördüncü kuşağa taşınıyor

Çakallı menemeni dördüncü kuşağa taşınıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’un Kavak ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi, yıllardır Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri meşhur menemeniyle ağırlamaya devam ediyor.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi, yıllardır Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri meşhur menemeniyle ağırlamaya devam ediyor.

Kavak ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi, yaklaşık 85 yıldır Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri meşhur menemeniyle ağırlıyor. Yıllar önce başlayan lezzet yolculuğu aile geleneği olarak dördüncü kuşağa aktarılırken, Çakallı menemeni Türkiye'nin önemli gastronomi değerleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Çakallı'nın eski menemencilerinden birinin oğlu olan 71 yaşındaki Nazmi İnanç, babasının 1949 yılında başlattığı mesleği uzun yıllar kardeşleriyle birlikte sürdürdüğünü, bugün ise bayrağı oğullarına devrettiklerini söyledi. Babasının 1940'lı yıllarda Çakallı Köprüsü yakınındaki kerpiçten yapılmış iş yerinde kasaplık yaptığını ve isteyen müşterilere et pişirdiğini belirten İnanç, "1949 yılında bir kamyon şoförünün isteği üzerine babam ilk kez menemen yaptı. Daha sonra bu lezzeti isteyenlerin sayısı arttı. Yolculuk yapanların ilgisiyle birlikte bölgede yeni menemenciler açıldı ve Çakallı zamanla menemeniyle tanınan bir yer haline geldi" dedi.

Bölgede bugün yaklaşık 20 menemenci bulunduğunu ifade eden İnanç, aile mesleğinin nesilden nesle aktarıldığını vurgulayarak, "Bu işi yarım asra yakın kardeşlerimle birlikte yaptım. Şimdi oğullarıma devrettim. Onlar da bu geleneği torunlarıma öğretiyor. Menemencilik ailemizde dördüncü kuşağa doğru ilerliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti

Trump zor durumda! Uyarı gelince kan donduran planı rafa kaldırdı
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü

Bakan yardımcısı tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik

İran tek tek sıraladı! 11 ABD savaş uçağı düşürüldü
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu

Uzun süredir gözlerden uzaktaydı! Meral Akşener sahalara geri döndü
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Fransa ve İspanya'da orman yangınları büyüyor: 280 binden fazla kişi tahliye edildi

İki ülke durduramıyor! 280 bin kişi kaçtı, ordu sahaya indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç