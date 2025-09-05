Haberler

Büyükşehir Belediyesinden Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ulaşım ve ücretsiz müze desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında müzelerinin kapısını kentteki ziyaretçiler için ücretsiz olarak açarken, ulaşım noktasında da festival için otobüs seferleri düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6-14 Eylül tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek festival için Cumhuriyet Meydanı-Millet Bahçesi arasında 693 hat kodlu otobüs seferleri vatandaşların hizmetinde olacak.

Hareket noktası Cumhuriyet Meydanı olan otobüs seferleri, 19.00-00.30 saatleri arası düzenli aralıklarla yapılacak ve etkinlik süresince T1 ve T4 raylı sistem hatlarında da ek seferler düzenlenecek.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin tüm müzeleri de festival boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
