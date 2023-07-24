Büyükelçi Galip Balkar'ın hayatı kitaplaştırıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, suikast sonucu şehit olan Büyükelçi Galip Balkar hakkında kaleme aldığı kitapla ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Kitap, Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan 'Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar' başlığını taşıyor. Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve birçok büyükelçi katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, suikast sonucu şehit olan Büyükelçi Galip Balkar hakkında kaleme aldığı kitapla ilgili "Galip Balkar'la ilgili söylenen her şey o kadar güzeldi ki Galip Balkar'ın anısının unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırladım." dedi.

Bilgiç'in üç yılı aşkın araştırmaları sonucunda kaleme aldığı ve Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan "Hariciyenin Yıldızı Şehit Büyükelçi Galip Balkar" başlıklı kitap için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, emekli Büyükelçi Ömer Zeytinoğlu, emekli Büyükelçi Ali Engin Oba, emekli Başkonsolos Ahmet Funda Tezok ve çok sayıda büyükelçi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Çetin, şehit diplomat Galip Balkar'ın unutulmaması gereken, çok başarılı bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak "Biz şehitlerimizi kahramanlarımızı unutmamalıyız, millet olmanın tek yolu bu." ifadesini kullandı.

Kitabın diğer çalışmalara örnek olacağını kaydeden Çetin, kurum olarak bu tür çalışmaların her zaman destekleneceğini aktardı.

Galip Balkar'ın hayatı

Büyükelçi Bilgiç, yaptığı konuşmada, Balkar'ın hikayesiyle tanışmasının 2016'da, Belgrad Büyükelçiliğine ilk adımı attığında, makam odasında bulunan eski bir masayla başladığını anlattı. Masanın Balkar'a ait olduğunu öğrendiğinde, büyükelçiliğin girişine taşıdığını, bazı özel eşyalarıyla birlikte anı köşesi oluşturduğunu kaydetti.

Belgrad görevi sırasında Balkar'ın arkadaşlarıyla tanıştığını dile getiren Bilgiç, "Galip Balkar'la ilgili söylenen her şey o kadar güzeldi ki Galip Balkar'ın anısının unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırladım. Galip Balkar'ın Belgrad Büyükelçiliğindeki dosyalarını incelemeye başladım." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, kitabı hazırlarken Balkar'ın arkadaşlarıyla ve saldırıya tanık olan Yugoslavlarla mülakat yaptığını ve Yugoslav arşivlerini incelediğini söyledi.

Balkar'ın çok eğitimli bir aileden geldiğine işaret eden Bilgiç, büyükelçinin ailesinde Türk tarihine mal olmuş kişilerin bulunduğunu ve bunun Balkar'ın yetiştirilme tarzına da yansıdığının altını çizdi.

Büyükelçi Bilgiç, çocukluğundan beri Fransızca-İngilizce eğitim alan Balkar'ın, Ankara Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdiğini aktararak,1958'de Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Balkar'ın ilk yurt dışı görevini Paris'te NATO Daimi Temsilciliğinde yaptığını, ardından Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirildiğini belirten Bilgiç, daha sonra Balkar'ın Londra Büyükelçiliğine atandığını ifade etti.

Bilgiç, 1977-1981 yıllarında Brüksel'de NATO Daimi Temsilciliğinde görev yapan Balkar'ın eski kitaplara olan ilgisine değindi.

Balkar'ın Dışişleri Bakanlığındaki 22'nci memuriyet yılında ve 45 yaşındayken Belgrad'a Büyükelçi olarak atandığını anlatan Bilgiç, bu dönemde Ermeni teröristlerin Türk diplomatlara yönelik saldırılarının arttığını kaydetti.

Kitabında, 9 Mart 1983'te Balkar'a düzenlenen suikastın her anını paylaştığını söyleyen Bilgiç, yolda iki terörist tarafından vurulan Balkar'ın 11 Mart'ta şehit olduğunu dile getirdi.