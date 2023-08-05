Büyükçekmece'de düzenlenen festivalde ödüller sahiplerini buldu

Büyükçekmece'de düzenlenen festivalde "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" sahiplerini buldu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de gerçekleştirilen 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde bu yıl "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Melek Baykal'a, "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ise Levent Tamere verildi.

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde verilen Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı ve Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü bu yıl da 2 dev sanatçıya verildi. Festival Komitesi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Tiyatro ve dizi oyuncusu Melek Baykal'a, "Kültür ve Sanatta Yaşam Boyu Onur Ödülü" ise Tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Tamer'e verildi. Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen ödül töreninde Baykal ve Tamer'in ödüllerini Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Festival Komitesi Başkanı Dr. Hasan Akgün takdim etti.

"En başta da büyük Atatürk'e teşekkür ediyorum"

Melek Baykal, Tamer Levent ile aynı sahnede ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ben en başta şurada olma sebebim olan Büyükçekmece halkına çok teşekkür ediyorum. Var olun. ve tabi ki çok değerli başkanımız Hasan Akgün beyefendiye ve değerli ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdınız, var olun. ve en başta da büyük Atatürk'e teşekkür ediyorum. Sanatçı olma sebebimiz ve şu sahnelerde var olma sebebimiz olduğu için teşekkür ediyorum."

"Türkiye'nin özlediği festivallerden bence en başta gelenlerden biri"

Levent Tamer, 24 yıl süren bu festivalin bu gecesinde ödül alıyor olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu ifade ederek; "Çünkü bu ödül bizim de yaptığımız çalışmaların sizler tarafından takdir edildiğini ve hep birlikte olduğumuzu görmenin, birlikte bu ödülü paylaşmanın duygusuyla bize moral veriyor, sevinç veriyor ve daha fazla bir şeyler yapma umudu veriyor. Bu nedenle ben bu ödülün tüm Büyükçekmeceliler tarafından verildiğini düşünüyorum. Ama Büyükçekmece'de zaten bu festivalle kendisini ödüllendirmiş oluyor. Ben bu nedenle sevgili başkanımı ve bu festivali düzenleyen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çünkü mükemmel bir organizasyon. Hakikaten bizim istediğimiz çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkacak ve hatta onları geçmesi hayali kurulan Türkiye'nin özlediği festivallerden bence en başta gelenlerden biri olmuş" diye konuştu.