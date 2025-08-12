Büyük Çaltıcak Plajı: Antalya'nın Gizli Cenneti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Büyük Çaltıcak Plajı'nda, turkuaz renkli suların ortasında yer alan deniz mağarası keşif meraklılarını cezbediyor.

Masmavi denizi ve büyüleyici manzarasıyla ünlü Büyük Çaltıcak Plajı, şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta doğanın gizli bir hazinesini saklıyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken, her gün çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölge, deniz mağarası, turkuaz mavisi suyu ve doğal oyuklarıyla son yıllarda hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Kum ve çakıl karışımından oluşan 500 metre uzunluğundaki sahili ve kızılçam ormanlarının yeşile bürüdüğü Beydağları'nın çevrelediği deniz kıyısıyla görsel şölen oluşturan bölge, ziyaretçilerine dağ manzarasıyla da doğa deneyimi sunuyor.

Otopark imkanının da bulunduğu alanda şezlong ve şemsiye kiralama, kafeler, restoranlar, yöresel ürün satış noktası, çocuk oyun alanları ve piknik alanları gibi olanaklar yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren mesire alanına gelen kent sakinleri ve tatilciler, doğayla baş başa vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Günübirlik karavan imkanının sunulduğu, yüzme, doğa yürüyüşü ve su sporları gibi aktivitelerin de yapılabildiği 280 dönümden oluşan bölge, şehrin karmaşasından uzak, doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için alternatif bir rota oluşturuyor.

Yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor

Doğal güzelliğiyle ziyaretçileri cezbeden plaj, Antalya'nın "saklı cennetleri"nden biri olan deniz mağarasına ev sahipliği yapıyor.

Dalgaların kaya yüzeyini oyarak şekillendirdiği, adacıklardan oluşan doğal mağaraya son yıllarda yerli ve yabancı turistler oldukça ilgi gösteriyor. Tekne, SUP board (kürek sörfü) ve kano ile kısa bir yolculuğun ardından varılan mağaraya kıyıdan yüzerek de ulaşılabiliyor.

Mağaranın girişinde ziyaretçileri etkileyici ve eşsiz bir manzara karşılıyor. Dalgaların etkisiyle zarif bir kemer gibi yükselen oyukların içerisine yüzerek giren ziyaretçiler, keşfin sonunda bazı adacıklarda çakılların birikmesiyle doğal yollarla oluşan alanlarda dinlenme imkanı bulabiliyor.

Bu gizli doğa harikası, güneş ışınlarının deniz yüzeyinde oluşturduğu mavi ve yeşil tonlarıyla misafirlerini ağırlıyor.

"Hafta sonları, özellikle pazar günleri 6-7 bin misafirimizi ağırlıyoruz"

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Büyük Çaltıcak Plajı işletme yöneticisi Mine Okan, AA muhabirine, sahili ve mesire alanlarıyla vatandaşların alanda keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Masmavi denizi ve mesire alanlarıyla bölgeye vatandaşların özellikle hafta sonları yoğun ilgi gösterdiğini belirten Okan, son 3 yıldır ilginin daha da arttığını dile getirdi.

Koyda, dalgaların şekillendirmesiyle oluşan doğal mağaranın da bulunduğunu anlatan Okan, şunları söyledi:

"Doğa bu koya çok güzel şekil vermiş. Büyüklü küçüklü o mağaralara da ilgi oldukça yoğun. Özellikle su sporları tercih eden misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Güneşin doğuşunda SUP board yapmaya gelen misafirlerimiz o mağaralara ciddi ilgi gösteriyor. Burada bayramlarda özellikle 8-10 bin misafirimizi ağırladığımız günler oluyor. Hafta sonları, özellikle pazar günleri 6-7 bin misafirimizi ağırlıyoruz. Burası hafta sonu, hafta içi, tatil günlerinizi huzurla ve güvenle geçirebileceğiniz hem denizden faydalanabileceğiniz hem de mangal yapabileceğiniz bir yer."

Okan, bölgeye ilginin her geçen yıl arttığını, ziyaretçilerin huzurlu ve keyifli bir tatil geçirmeleri için çaba gösterdiklerini dile getirdi.