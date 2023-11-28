Bursalı Muhtarlar Türk Sanat Müziği Konseriyle Sahne Aldı

Bursalı muhtarlar, bu kez muhtarlık odalarında değil, sahnede solist olarak vatandaşların karşısına çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'nın eşliğinde sahne alan Muhtarlar Korosu, Türk Sanat Müziği konseriyle Bursalılara keyifli bir akşam yaşattı.

Bursa Muhtarlar Korosu'nun, 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında planlanan ancak İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım nedeniyle ertelenen Türk Sanat Müziği Konseri, Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde sahne alan muhtarları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve çok sayıda müziksever dinledi. Serkan Kiviz'in şefliğinde Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerini seslendiren muhtarlar, usta sanatçıları aratmadı. Muhtarlar, performanslarıyla dinleyicilerden bol bol alkış aldı.

Konserde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, muhtarlığın çok zor bir görev olduğunu ve özellikle pandemi sürecinde tüm muhtarların büyük bir özveriyle çalıştığını hatırlattı. Başkan Aktaş, "Bizim muhtarlarımız durmuyorlar, bu tür sanatsal faaliyetlere de vakit ayırıyorlar. Ben kendilerini o yüzden kutluyorum. Her yıl 19 Ekim onların günüdür. Her biri sahada muhtar olarak hizmet ederken bir taraftan da hünerlerini sergiliyorlar. Tüm muhtarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Bursa Muhtarlar Derneği Başkanvekili Erol Yılmazer de 2018 yılından bu yana Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası ile birlikte çalıştıklarını belirterek, müzikseverlere keyifli bir akşam diledi. - BURSA