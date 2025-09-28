Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, 4. Kez Düzenlendi

Bursa mutfağını dünyaya tanıtmak, gastronomi kültürünü turizme kazandırmak amacıyla "Rota Yeniden Oluşturuluyor" temasıyla bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merinos Park'ta düzenlenen festivalde 3 gün boyunca atölyeler, yarışmalar, tadım etkinlikleri, kültürel gösteriler, sunumlar ve söyleşiler gerçekleştirildi. Katılımcılar burada Bursa'ya ait farklı lezzetleri tatma imkanı buldu.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı şefler, Bursa'nın yöresel ürünlerini modern bir şekilde yorumlayarak farklı tabaklar hazırladı. Moldova, KKTC, Çin, Bulgaristan, Ukrayna, Belarus ve Tataristan'dan gelen ekipler, kendi ülkelerine ait lezzetleri tanıtırken aynı zamanda Bursa mutfağını da yakında gördü.

Festivalin son gününde ise tahinli pide, Gedelek turşusu, cevizli lokum atölyeleri yapıldı. Ayrıca katılımcılar, Atay ve Nesrin, Bedevi ve Arkadaşları konserleriyle keyifli anlar yaşarken, Bursaspor- Isparta 32 maçını da alana kurulan dev ekrandan takip etti.

Festival alanını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, yarışma alanında Araz Aknam, Serap Doğru ve Emrah Taş'ın "Çardak Kebabı" atölyesine konuk oldu. Ardından şeflerin yardımıyla Bursa'nın en özel lezzetlerinden olan tahinli pide yaparak vatandaşlara ikram etti.

Açıklamada, festival alanında yaptığı konuşmaya yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, organizasyonda emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür etti.

Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali'nin ülke sınırlarını aşarak, dünyada yer edinen bir düzeye geldiğini ve 3 gün boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirten Bozbey, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene daha iyisini yapmak için festivalin hemen ardından harekete geçeceğiz. Yurt dışında bizlerin mutfağını tanımak isteyen daha fazla şefi davet edeceğiz. Yerli şeflerimizle çalışarak Bursa'nın gastronomisini daha yukarıya taşıyacağız. Bursa, gastronomi turizminden de pay alan kentlerden biri olacaktır. Önümüzdeki yıl gastronomi festivaline dünyanın çeşitli yerlerinden turist bekliyoruz. Birçok ülkede reklam çalışması yaparak duyuracağız. Gelen misafirler, oluşturacağımız gastronomi rotasıyla Bursa'nın ürünlerini tadabilecekler."