Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali 14. Kez Kapılarını Açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarıyla sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Yurt içi ve yurt dışından birçok sanatçının katılımıyla 20 Aralık'ta fotoğrafçı, akademisyen ve eleştirmen Laleper Aytek'in küratörlüğünde başlayan festivalde söyleşiler, atölye çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında moderatörlüğünü Meral Kuru ile İlker Şimşekcan'ın yaptığı "Fotoğrafçı Konuşmaları" yoğun ilgi gördü.

Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi'ndeki etkinlikte, Denef Huvaj, Sevil Alkan ve Suzan Pektaş konuşmacı olurken, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Muradiye Salonu'ndaki programa genç fotoğrafçılar Ece Nur Saygın, Yasemin Çinal, Nur Sevim Başar, Reyhan Mente ve Dersu Saral konuşmacı olarak katıldı. Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'ndaki etkinlikte ise Gülbin Özdamar Akarçay fotoğrafa ilişkin görüşlerini paylaştı.

Söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarıyla kapsamında birçok sanatçının etkinlikler düzenleyeceği festivalin kapanış etkinliği ise 19 Ocak Pazar günü Merinos Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek.