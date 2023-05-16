Bursa Devlet Tiyatrosunda eğitim alan gençler 'Türkmen Düğünü' oyunuyla mezun olacak

Bursa Devlet Tiyatrosunun Gençlik Kursu öğrencileri "Türkmen Düğünü" oyunuyla mezun olacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, 50 yıllık tarihinde çok sayıda yıldız oyuncu yetiştiren "Geleneksel Feraizcizade Gençlik Kursu"nun yetenek sınavıyla seçilmiş 16-25 yaş grubundaki 19 öğrencisi yarın sahne alacak.

Gençler yıl boyunca Bursa Devlet Tiyatrosu sanatçıları Berrin Kulya Balkanlar, Serdar Seçkin, Erkan Erdem, Deniz Orakçı Yavuz, Nurettin Örük, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Adnan Tunalı, Nejat Orbay Sehlikoğlu ve Arzu Tan Bayraktutan'dan tiyatro eğitimi aldı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler yıl boyunca yaptıkları çalışmaların sonucunu, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Ali Yürük'ün yazdığı, yönetmenliğini ve dramaturjisini Acan Ağır Aksoy'un yaptığı "Türkmen Düğünü" oyunu ile taçlandıracak.