Bursa'da Zaman Sanat Zamanı Etkinlikleri Kapsamında Türk Halk Müziği Konseri
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa'da Zaman Sanat Zamanı' etkinlikleri çerçevesinde Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde şef Serhat Doğan yönetiminde sahne alan koro ve solistler, unutulmaz eserlerden oluşan bir repertuvar ile müzikseverlere keyifli anlar yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından konser verildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Serhat Doğan yönetti.
Konserde sahne alan solistler ve koro Türk Halk Müziği'nin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.
Konser sonunda şef, solistler ve koro, müzikseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat