Bursa'da Türk Halk Müziği Konseri Büyük İlgi Gördü
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde Elif Aydoğan ve Sebahattin Atik sahne aldı. Müzikseverler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen solist konserinde Elif Aydoğan ve Sebahattin Atik aynı sahneyi paylaştı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere müzikseverler ilgi gösterdi.
Gecede sahne alan Elif Aydoğan ve Sebahattin Atik, repertuvarında Anadolu'nun unutulmayan ezgilerine yer verdi.
Konseri izleyen vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat