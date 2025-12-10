Bursa'da "Roman ve Balkan Gecesi" konseri düzenlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Orkestrası tarafından düzenlenen Roman ve Balkan Gecesi konserinde Aysun Taşçeşme ve Semih Ersoy sahne aldı. Konsere yoğun ilgi gösterildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.
Gecede solist olarak sahne alan Aysun Taşçeşme ve Semih Ersoy, sahne performansıyla sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat