Bursa'da "Roman ve Balkan Gecesi" konseri düzenlendi

Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Orkestrası tarafından düzenlenen Roman ve Balkan Gecesi konserinde Aysun Taşçeşme ve Semih Ersoy sahne aldı. Konsere yoğun ilgi gösterildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Orkestrası tarafından "Roman ve Balkan Gecesi" konseri gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.

Gecede solist olarak sahne alan Aysun Taşçeşme ve Semih Ersoy, sahne performansıyla sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat

