Küçük kalemler okurlarla buluştu

Bursa'da Nuri Erbak Ortaokulu öğrencilerinin kaleminden çıkan "Nuri Erbak'tan Küçük Kalemler" projesinin üçüncü kitabı yayımlandı. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini özgün bir şekilde ifade ettiği eser, genç yeteneklerin edebiyata olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında öğrenciler; hikaye, şiir ve deneme türlerinde kaleme aldıkları yazılarla hem üretmenin hem de eserlerini kitaplaştırmanın mutluluğunu yaşadı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan kitap, öğrencilerin yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlarken özgüven kazanmalarına da destek oldu.

Eğitim camiası tarafından ilgiyle karşılanan çalışma, okulun kültürel ve sanatsal faaliyetleri arasında örnek projelerden biri olarak gösterildi. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Türkçe öğretmenlerine, öğrencileri yazmaya teşvik eden katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan proje kapsamında 23. Bursa Kitap Fuarı'nda "Küçük Kalemler" söyleşisi gerçekleştirildi. Öğrencilerin aktif katılım sağladığı söyleşide, yazarlık süreci, eserlerin ortaya çıkış hikayeleri ve öğrencilerin edebiyata bakış açıları paylaşıldı. Söyleşi, fuar ziyaretçileri tarafından ilgiyle takip edildi.

Kitabın basım süreci, Uludağ İçecek'in Onursal Başkanı Mehmet Erbak'ın eğitime verdiği destekle tamamlandı. Okul yönetimi, öğrencilerin gelişimine sunduğu katkılar dolayısıyla Erbak'a teşekkür etti.

Okul Müdürü Taha Karagöz, öğrencilerin ortaya koyduğu eserin gurur verici olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Mehmet Erbak'a ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

"Nuri Erbak'tan Küçük Kalemler 3" kitabı, genç yazarların geleceğe umutla bakmasını sağlarken, okulun edebiyat alanındaki üretkenliğini bir kez daha ortaya koydu. Projenin ilerleyen yıllarda da devam etmesi planlanıyor. - BURSA

