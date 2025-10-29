Bursa'da Cumhuriyet Balosu Konseri Coşkusu

Haberler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Cumhuriyet Balosu' konseri düzenledi. Şef Murat Cem Orhan yönetimindeki konser, Zuhal Olcay, Hale Soner ve Yaprak Sayar gibi sanatçıların performanslarıyla taçlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Balosu" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Murat Cem Orhan yönetti.

Gecede sahne alan Zuhal Olcay, Hale Soner ve Yaprak Sayar gibi sanatçılar Symphonista Filarmoni Orkestrası ve Dans Topluluğu ile Bursalı sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserde, "papatya gibisin beyaz ve ince", "sen benim şarkılarımsın", "mazi kalbimde yaradır" ve "uzun ince bir yoldayım" gibi eserler seslendirildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
