Bursa'da BBDSO'dan Unutulmaz Konser
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, şef Maximilian Cem Haberstock ve flüt sanatçısı Denizcan Eren'in katkılarıyla, Mozart, Wagner ve Beethoven'ın eserlerini seslendirdi. Konser, müzikseverler tarafından büyük beğeni topladı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) konserinde şef Maximilian Cem Haberstock ve flüt sanatçısı Denizcan Eren sahne aldı.
Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Haberstock yönetti.
Gecede, Mozart'ın "Flüt Konçertosu No: 1 Sol Majör K 313", Richard Wagner'in "Nürnbergli Usta Şarkıcılar" operasının uvertürü ve Beethoven'ın "Senfoni No 5" gibi eserleri BBDSO eşliğinde yorumlandı.
Konser sonunda solist, şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat