Bursa Çerkes Kültür Derneği kültür sanat etkinliği gerçekleştirdi

Bursa Çerkes Kültür Derneğinin kültür sanat etkinliği, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleşti.

Dernek Başkanı Levent Turgut, büyük ilgi gören etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, bu tür sanatsal faaliyetlere Kovid-19 salgını nedeniyle uzun süre ara vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Salgın sürecinde aldıkları dernek binasının tadilatını üyelerin desteğiyle tamamladıklarını hatırlatan Turgut, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik için çocuklarımıza, gençlerimize eğitim verecek birisini bulabilir miyiz diye telaşlandığımız dönemde, hem minikleri hem gençleri çalıştıracak eğitmenler derneğimize gelerek bu görevi yapmak istediklerini söylediler. Bunlar bizim için çok önemli ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ilk gelişmeler oldu. O günden bugüne yani 8 aydır eğitmenlerimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi çalıştırdılar. Sizler de velileri olarak onları bıkmadan usanmadan derneğimize getirip çocuklarımızın bu çalışmalarda yer almasını sağladınız. İlk etapta hedefimiz önce disipline olmayı, birbirleriyle arkadaş olmayı ve eğitmenleriyle bir bağ kurmalarını sağlamaktı. Fakat onlar bu hedefleri de geçerek bir de bizler için sahne gösterisi hazırladılar. Bu akşam sahnede her ne olursa olsun onları ayakta alkışlamaya geldik."

Turgut, 4 yıldır yürüttükleri görevi, birkaç gün içinde yapılacak genel kurulda yeni seçilecek yönetime devredeceklerini ifade ederek, bu süreçte desteklerinden dolayı dernek üyelerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kafkas Sanayiciler ve İş Adamları Derneğine teşekkürlerini sundu.

Programda, 30 kişiden oluşan Blane Genç ve 80 kişilik Blane Minik ekipleri Kafkas halk dansları performanslarıyla büyük alkış aldı. Sahne alan müzisyen ve solistler de seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, BBP Bursa İl Başkanı Salih Uçak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Olguner, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Oktay Alpsoy ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.