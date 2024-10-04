Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 2024-2025 Sezonunu Açtı

BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2024-2025 sezonunu, Rus müzisyen Nikolay Rimski-Korsakov tarafından Binbir Gece Masalları'ndan esinlenerek bestelenen 'Şehrazat' senfonik süiti ile açtı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda düzenlenen konserle sezonu açan BBDSO, Bursa Filarmoni Derneği'nin desteğiyle, sezon boyunca birbirinden seçkin konukları ağırlayacak. Şef Naci Özgüç'ün yönettiği Sezon Açılış Gala Konseri, Mikhail Glinka'nın hızlı temposu ve enerjik yapısıyla dikkat çeken Ruslan ve Ludmilla Uvertürü ile başladı. Ardından Pyotr İlyiç Çaykovski'nin dünyaca ünlü Piyano Konçertosu No. 1'i, Virtüoz Piyanist Emre Elivar seslendirdi. Konserin finalinde, Rimski-Korsakov'un 'Şehrazat' senfonik süiti, dinleyicileri Binbir Gece Masalları'nın büyüleyici dünyasında gezdirdi. Bursalı sanatseverler konser sonunda Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nı ve konuk sanatçıları ayakta alkışladı.

'DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF VE SOLİSTLER, BURSALI SANATSEVERLERE BULUŞACAK'

Konser öncesi gerçekleşen kokteylde, Bursa Filarmoni Derneği yönetiminin yanı sıra kent protokolünden çok sayıda isim ve sanatsever yer alırken, Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Dr. Mehdi Kamruz, Bu sezon da dünyaca ünlü şef ve solistler, muhteşem konserlerde Bursalı sanatseverlerle buluşacak. Orkestramızla birlikte klasikten caza, film müziklerinden türkülere, birçok eseri yorumlayacaklar. 2024-2025 sezonunda Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, tanınmış eserlerin yanı sıra birçok Türk ve yabancı bestecilerin eserlerinin de Bursa'da ilk icralarını gerçekleştirecek dedi.

Haber-Kamera Yiğithan HÜYÜK BURSA,