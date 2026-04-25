Balıkesir Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Gastronomi Etkinliği: Zeytinyağı ve Yemek Eşleşmesi Deneyimi

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) bünyesinde düzenlenen mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz'un dersi dahilinde "Sürdürülebilir Gastronominin İzinde Bir Lezzet Deneyi: Zeytinyağı ve Yemek Eşleşmesi" eğitimi gerçekleştirildi. Şef Aylin Yazıcıoğlu yürütücülüğünde düzenlenen etkinliğe, Fakülte Dekanı ve Gastronomi Kulübü Danışmanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da katılım sağladı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Mutfağındaki etkinlikte, gastronomide sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir parçası olan yerel ve nitelikli ürün kullanımına dikkat çekilerek öğrencilerin bu bilinçle değerlendirme yapmaları hedeflendi. İlk aşamada öğrenciler, farklı coğrafyalarda yetiştirilen üç ayrı zeytinyağını tanıma ve değerlendirme fırsatı buldu. Ayvalık, Yamalak Sarısı ve Trilye zeytinlerinden elde edilen zeytinyağlarının aroma, koku ve tat özellikleri karşılaştırmalı olarak incelendi. Tadım sürecinin ardından öğrenciler üç gruba ayrılarak uygulama aşamasına geçti. Her grup, farklı zeytinyağları kullanarak enginar dolması hazırladı. Uygulama boyunca öğrenciler, kullanılan zeytinyağlarının yemeğe kattığı aroma, lezzet ve karakter farklılıklarını birebir deneyimleme fırsatı bulurken, aynı yemeğin farklı ürünlerle nasıl değişebildiğini gözlemledi. Bu süreç, uygulamalı öğrenme deneyimini zenginleştirerek mesleki becerilerinin gelişimine katkı sundu. Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, zeytinyağının gastronomide temel ve belirleyici bir unsur olduğunu vurgulayarak, farklı yörelere ait zeytinyağlarının tanınmasının öğrenciler açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti. İlban, sürdürülebilir gastronomi bilincinin bu tür uygulamalarla güçlendiğini belirterek, öğrencilerin çevreye duyarlı yaklaşımı deneyimlemesinin önemine dikkat çekti. Gerçekleştirilen tadım ve uygulama sürecinin, öğrencilerin ürünler arasındaki tat ve aroma farklarını ayırt edebilme becerilerini geliştirdiğini ve mesleki yetkinliğe doğrudan katkı sağladığını dile getirdi. Etkinlik sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, değerli paylaşımları ve eğitime sunduğu katkılardan dolayı Şef Aylin Yazıcıoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. Gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin zeytinyağına ilişkin duyusal analiz becerileri ile ürün bilgisini geliştirdiği ve uygulamalı mutfak deneyimi kazandığı verimli bir eğitim olarak tamamlandı. - BALIKESİR

