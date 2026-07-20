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Balıkesir'de asırlık düğün geleneği devam ediyor

Balıkesir'de asırlık düğün geleneği devam ediyor
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde asırlık gelin alma geleneği devam ediyor. Emlak danışmanı Salih Gedikoğlu ile bankacı Emel Gedikoğlu çiftinin düğününde gelin, Türk sancakları altında dualar eşliğinde arabaya bindi. Mahalle gençleri davul klarnet eşliğinde oyunlar oynadı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde asırlık düğün geleneği devam ediyor. Bahçelievler Mahallesi'ndeki kız evinin önünde gelin araca Türk sancaklarının gölgesinde binerken dualar yapıldı.

Burhaniye'de asırlık gelin alma geleneği devam ediyor. Emlak danışmanı Salih Gedikoğlu ile bankacı Emel Gedikoğlu çiftinin düğününde de gelenek unutulmadı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki kız evinin önünde konuklar, mahalle gençleri tarafından Türk sancakları ile karşılandı. Burada gençler davul klarnet eşliğinde oyunlar oynadı. Daha sonra dualar eşliğinde merdivenleri inen gelin Emel Gedikoğlu, sancakların altından geçerek babası Oktay Temurcan ve kayınpeder Namık Kemal Gedikoğlu eşliğinde gelin arabasına geldi. Burada Kocacami müezzini İsmail Baydemir'in duasının ardından araca binen gelin mahalle gençleri tarafından uğurlandı. Damat babası Namık Kemal Gedikoğlu, gelin alma törenine katılanlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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