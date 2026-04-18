Burdur Tanıtım Günleri'nde 'Korkma' adlı teatral halk oyunu gösterisi sahnelendi

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen "Burdur Tanıtım Günleri" kapsamında, "Korkma" adlı teatral halk oyunu gösterisi sahnelendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla hazırlanan "Korkma" teatral halk oyunu gösterisi, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Program kapsamında ayrıca " Safahat'tan Şarkılar" isimli konser verildi. Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden bestelenen parçalar, koro ve müzisyenler eşliğinde seslendirilerek dinleyiciye sunuldu.

Programa Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.