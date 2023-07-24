Burdur'daki Doğa Tarihi Müzesi için Sümer Ezgü'den öneri

BURDURLU Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü, şu anda Doğa Tarihi Müzesi olarak kullanılan Kavaklı Rum Kilisesi'nin hem turizm hem de kültür çalışmaları ve faaliyetleri için değerlendirilebileceğini belirterek, "Doğa Tarihi Müzesi başka bir yere taşınmalı" dedi.

Burdur'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin eski bir Rum Kilisesi olduğunu, geçmişte buranın sinema olarak da kullanıldığını söyleyen sanatçı Sümer Ezgü, bu binanın müze olarak kullanılmasını garipsediğini aktardı. Sümer Ezgü, "Neden garipsedim biliyor musunuz? Mesela Aya İrini Kilisesi vardır. Aya İrini Kilisesi'ni özel dinletiler için kullanırlar. Çünkü akustiği vardır. Zaten kilisenin özünde müzik vardır. Yani orada korolar müzik yapar, zaten akustik ona göre yapılmıştır. Yani bugün Roma'dan, Rumlar'dan kalan o eski kiliseler Anadolu'nun birçok yerinde var ve göz bebeği gibi koruyorlar, oralarda özel dinletiler yapıyorlar. Hatta Meryem Ana Kilisesi'nde olduğu gibi yılın belli bir tarihinde oraya geliyorlar. Dünyadan toplanıyorlar ve ayin yapıyorlar. Yani hem bu turist çekiyor hem de aktif olarak yapı değerlendiriliyor" dedi.

'KÜLTÜREL OLARAK ORADA DİNLETİLER YAPILIR'

Şu anda Doğa Tarihi Müzesi olarak kullanılan Kavaklı Rum Kilisesi'nin hem turizm hem de kültür çalışmaları ve faaliyetleri için değerlendirilebileceğine işaret eden Sümer Ezgü, "Doğa Tarihi Müzesi başka bir yere taşınmalı bana göre. Burdurlu sanatçımız, dostumuz, kardeşimiz Durul Bakan var. Bütün doğadan topladığı o ağaçlarla heykeller yapıyor. Böyle bir doğa müzesinin önüne de bizim sanatçımız Burdur'umuzun yetiştirdiği değerli bir kardeşimiz. Çaylardan, derelerden topladığı o ağaç parçalarıyla, doğadan topladığı o parçalarla yaptığı sanat eserini Doğa Müzesi'nin girişine koyarız ve içeriğini de Doğa Müzesi koyarız bu daha anlamlı. Diğerini de hem dinsel açıdan değerlendirilebilir bir turizm merkezi, çekim gücü olarak hem de kültürel olarak dinletiler yapılır" diye konuştu.

'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANIMIZ BÖYLE BİR ŞEYE ÖN AYAK OLABİLİR'

Burdur Kültür Müdürlüğü'ne durumu aktardığını da söyleyen Sümer Ezgü, şöyle devam etti: "Kültür Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarla da konuşuyorum. Aslında çok da olumlu baktılar, ama sonuçta bunun kararını verecek kişiler bakanlıkta. Dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanımız böyle bir şeye ön ayak olabilir, çünkü o Anadolu'yu tanıyor Anadolu'nun antik değerlerini ve oradaki kiliseleri tanıyor. Yani nasıl ki Aya İrini, nasıl ki Meryem Ana Kilisesi değerlendirilebiliyorsa orayı atıl bir şekilde niye bırakalım ki? İçindeki o mamut iskeletini Doğa Müzesi'ne koyalım, burayı da başka türlü değerlendirelim. Ben buradan Sayın Bakana bu toprağın yetiştirdiği bir sanatçı olarak, bir vatandaşı olarak, dünyayı görmüş, tanımış dünyada bu tür değerler, kültür varlıkları nasıl değerlendiriliyor görmüş bir kişi olarak acizane öneriyorum. Burdur'da böyle bir kilise var, yapı olarak çok değerli, akustiği çok değerli, bunu daha pozitif yaşama kavuşturabileceğimizi düşünüyorum. Sayın Bakanımıza da buradan sesleniyorum." (DHA)