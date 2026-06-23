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Burdur'da Lale Kültür Günleri başladı

Burdur'da Lale Kültür Günleri başladı
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Burdur'da Lale Kültür Günleri kapsamında düzenlenen Karma Lale Sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Valilik bahçesinde açılan sergide lale temalı eserler sergilendi.

Burdur'da Lale Kültür Günleri çerçevesinde düzenlenen Karma Lale Sergisi, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Burdur'da 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Lale Kültür Günleri etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan Karma Lale Sergisi düzenlenen törenle açıldı. Burdur Valiliği bahçesinde açılan sergide lale temasıyla hazırlanan birbirinden farklı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte yer alan eserler, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelenirken, sanatçılar da çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgi verdi. Renkli görüntülere sahne olan sergide, lalenin kültürel ve sanatsal anlamda taşıdığı değer çeşitli çalışmalarla yansıtıldı. Sergiyi gezen vatandaşlar eserleri yakından inceleme fırsatı bulurken, öğrenciler de sanatçılarla sohbet ederek eserlerin hazırlanış süreçleri hakkında bilgi aldı.

Sergi açılışında konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ise tarihe tanıklık eden bir alanda olduklarını ifade ederek, "Bu güzel bahçenin en güzel günlerinden birini yaşıyoruz. Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu bahçeyi gülle, lavantayla, laleyle ve sanatla, el emeği göz nuru ürünlerle anlatmakta ayrıca bir keyif olacağını düşünüyorum" dedi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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