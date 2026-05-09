Haberler

Burdur'da İnsuyu Yörük göçü etkinlikleri başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da düzenlenen İnsuyu Yörük Göçü Etkinlikleri, temsili Yörük göçüyle başladı. Yöresel kıyafetler içindeki Yörükler, protokol üyeleriyle birlikte şenlik alanına yürüdü. Etkinlikte yöresel ürünler sergilendi, halk oyunları gösterileri yapıldı ve yerel sanatçılar konser verdi.

Burdur'da, İnsuyu Yörük Göçü Etkinlikleri ve Halk Oyunları Şenliği başladı.

Burdur Valiliği tarafından İnsuyu Mağarası'nda düzenlenen program, temsili "Yörük göçü" ile başladı.

Yöresel kıyafetli Yörükler ile protokol üyeleri, develerle, atlarla, eşekle davul ve zurna eşliğinde şenlik alanına yürüdü.

Burada üreticiler tarafından yöresel ürünlerin, yemeklerin ve müzik aletlerinin bulunduğu stantlar açıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikte keşkek dövdü, temsili gelin alma törenine katıldı.

Şenlikte öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, yerel sanatçılar türküler seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Vali Bilgihan, Yörük kültürünü gençlere, çocuklara doğru şekilde aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şenlik boyunca 30'dan fazla yöresel sanatçının sahne alacağını ve 24'ten fazla halk oyunu ekibi olduğunu belirten Bilgihan, "El emeği ürünlerimiz, 140'dan fazla üreticimiz ve stantlarımızda yöresel, doğal ürünler, kendi yaptıkları çalışmalar, yine etkinliklerle, sergileriyle, gençlerimize yönelik etkinliklerle iki gün içerisinde inşallah burada güzel bir hafızayla ayrılacağız. Duayla başladık. İnşallah Yörüklerin bu güzel kutlu yolculuğu güzel bir şekilde, verimli bir şekilde neticelensin diyoruz." dedi.

İnsuyu Yörük Göçü Etkinlikleri ve Halk Oyunları Şenliği yarın konserlerle sona erecek.

Kaynak: AA / Hale Pak
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama

AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıtta dev indirim
Ev sahibi, tartıştığı kiracısını av tüfeği ile vurdu

Gözünü kırpmadan defalarca tetiğe bastı
Denetim sırasında tespit edildi, zincir market şubesi mühürlendi

Denetim sırasında tespit edildi, şube mühürlendi
İşte ülkeyi sallayan sapık futbolcunun 15 yaşındaki kıza attığı mesajlar

15 yaşındaki kıza attığı rezil mesajlar ortaya çıktı

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı

Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'in iddialarına çok sert yanıt

Daha önce görülmemiş bir kar yağdı, köy yeniden sular altında kaldı

Köyden geriye bu manzara kaldı: Daha önce eşi benzeri görülmedi