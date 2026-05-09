Burdur'da İnsuyu Yörük göçü etkinlikleri başladı

Burdur'da, İnsuyu Yörük Göçü Etkinlikleri ve Halk Oyunları Şenliği başladı.

Burdur Valiliği tarafından İnsuyu Mağarası'nda düzenlenen program, temsili "Yörük göçü" ile başladı.

Yöresel kıyafetli Yörükler ile protokol üyeleri, develerle, atlarla, eşekle davul ve zurna eşliğinde şenlik alanına yürüdü.

Burada üreticiler tarafından yöresel ürünlerin, yemeklerin ve müzik aletlerinin bulunduğu stantlar açıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikte keşkek dövdü, temsili gelin alma törenine katıldı.

Şenlikte öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu, yerel sanatçılar türküler seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Vali Bilgihan, Yörük kültürünü gençlere, çocuklara doğru şekilde aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Şenlik boyunca 30'dan fazla yöresel sanatçının sahne alacağını ve 24'ten fazla halk oyunu ekibi olduğunu belirten Bilgihan, "El emeği ürünlerimiz, 140'dan fazla üreticimiz ve stantlarımızda yöresel, doğal ürünler, kendi yaptıkları çalışmalar, yine etkinliklerle, sergileriyle, gençlerimize yönelik etkinliklerle iki gün içerisinde inşallah burada güzel bir hafızayla ayrılacağız. Duayla başladık. İnşallah Yörüklerin bu güzel kutlu yolculuğu güzel bir şekilde, verimli bir şekilde neticelensin diyoruz." dedi.

İnsuyu Yörük Göçü Etkinlikleri ve Halk Oyunları Şenliği yarın konserlerle sona erecek.