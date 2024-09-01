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Burdur'da 7 asırlık gelenek: Yünüm Böğet

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Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. İlçenin Hasanpaşa köyünde 'Yünüm Böğet' olarak adlandırılan gelenekte, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor.

Burdur'un Tefenni ilçesinde 7 asrı aşan sudan koyun geçirme geleneği sürdürülüyor. İlçenin Hasanpaşa köyünde "Yünüm Böğet" olarak adlandırılan gelenekte, yazı yaylada koyunlarıyla geçiren çobanlar, sudan geçirdikleri hayvanları sahiplerine teslim ediyor. Babadan oğula, kuşaklar boyunca devam ettirilen gelenekte, sabahın ilk ışıklarıyla sürü lideri koçlar ve "elcik" denilen koyunların postları al renkte boyandı. Çobanlar, sürülerinin önünden nehre atlayarak ıslık ve çıkardıkları seslerle koyunlarını sudan geçirmeye çalıştı. Yörük kültürünün yaşayan örneklerinden biri olan etkinlik ilgiyle takip edildi.

ASIRLARDIR DEVAM EDEN GELENEK

Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, AA muhabirine, asırlar boyu devam eden geleneği sonraki nesillere taşımayı görev edindiklerini söyledi. Geleneğin koyun yıkama etkinliğini olduğunu belirten Alagöz, "Bunu bir şenlik ve yarış havasında yapıyoruz. Çobanın suya girmesiyle koyunun da onun arkasından hiç tereddüt etmeden suya atlaması aralarındaki duygusal bağın oluştuğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"KOYUNLARIN DEREYE İNİŞİ DUYGULANDIRIYOR"

Hasanpaşa köyü muhtarı Mehmet Özkol da ise geleneğin önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonla uluslararası boyuta taşımayı düşündüklerini kaydetti. Köy sakinlerinden Cuma Çömek de Hasanpaşa'nın eski dönemlerden beri hayvancılığın merkezi olduğunu dile getirerek "Koyunun yünü yıkandıktan sonra kırpılır, tertemiz olur. Yünüm Böğet geleneğini bu amaca da hizmet ediyor." diye konuştu. Çobanlardan 68 yaşındaki Bekir Özkol ise 25 yaşına dönmek ve geleneğin heyecanını tekrar tekrar yaşamak istediğini anlatarak, koyunların dereye inişi sırasında duygulandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

şu koyunların haline acıyorum çektikleri eziyetler yetmiyor hala bir çobanın peşine takılmış gidiyorlar zaten koyunların makuz talihi başlarına gelen büyük felaketin sebebi bu halbuki durumlarını sorgulasalar arkadaş bu kadar yeme bu kadar samana bu kadar suya bu çile çekilirmi diye sorun kendiliğinden çözülecek o yüzden hepsi gözünü açıp kendine gelsin

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