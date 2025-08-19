Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özyonar Çırak, Fransa'da kişisel resim sergisi düzenledi.

Çırak, yaptığı yazılı açıklamada, 11-18 Ağustos tarihlerinde Espace Frichet Sanat Galerisi'nde organize edilen "Oradaydım" adlı sergide 16 eserini sanatseverlerin beğenisine sunduğunu belirtti.

Trabzon Üniversitesi'ni sanat alanında yurt dışında temsil ettiğini aktaran Çırak, şunları kaydetti:

"Sergi, Türk çağdaş sanatının uluslararası alandaki görünürlüğü açısından önemli bir adım. Akademik birikim ile sanatsal üretimin harmanlandığı bir örnek. Hem Trabzon Üniversitesi'nin sanat alanındaki akademik temsilini güçlendirip hem de Türkiye'nin kültürel ve sanatsal birikimini uluslararası sanat sahnesine taşımaya katkı sunduk."