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Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi

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Dün akşam GQ Dergisi tarafından düzenlenen ödül töreninde Icardi, Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit ve Teoman yan yana geldi. Kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandıran fotoğrafa yapılan yorumlar kırdı geçirdi.

GQ Men of the Year 2023 ödül töreni, dün akşam İstanbul'da muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede ödül alan Icardi, Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit ve Teoman'ın yan yana geldiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

"TEOMAN'IN BAHSETTİĞİ RENKLİ RÜYALAR OTELİ"

Ünlü geçidinin yaşandığı gecede bir ara Taro Emir Tekin, Selahattin Paşalı, Burak Özçivit, Teoman ve Mauro Icardi yan yana oturarak töreni izledi. Futbolcu, şarkıcı ve oyuncuların yer aldığı kare, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturunca yorum yağdı. Fotoğraf için "Anneme tanısan çok seversin dediğim grup", "Sadece miras davasında bir araya gelen amcalar" ve "Teoman'ın bahsettiği renkli rüyalar oteli" yorumları yapıldı.

Törende Selahattin Paşalı Yılın Oyuncusu, Burak Özçivit 10. Yıl Özel Ödülü, Mauro Icardi Yılın Sporcusu, Taro Emir Tekin Yılın Stil Sahibi ödülünü aldı.

İşte fotoğraf için yapılan yorumlar...

Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi

Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi

Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Kültür Sanat

Selahattin Paşalı Burak Özçivit Teoman Magazin Kültür Sanat Haberler

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