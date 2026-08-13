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Bülent Ersoy Manavgat'ta Konser Verdi

Bülent Ersoy Manavgat'ta Konser Verdi
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde konser verdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ersoy'a seyirciler şarkılarında eşlik etti, sanatçı konser boyunca izleyicilerle sohbet etti. Konser sonunda Manavgat-Side Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, Ersoy'a çiçek takdim etti.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Bülent Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser verdi.

İlçedeki bir otelde müzikseverlerle buluşan Ersoy, sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sahnede yaklaşık iki saat kalan Ersoy'un şarkılarına seyirciler de eşlik etti. Sanatçı, konser süresince seyircilerle sohbet ederek, keyifli anlar yaşattı.

Gecenin sonunda Manavgat-Side Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, Ersoy'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaynak: AA
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