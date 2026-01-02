Bülent Ecevit'in daktilosu geçici olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'e çocukluk yıllarında hediye edilen Erika marka daktilonun Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde sergilendiğini söyledi.

Başkentte 1925'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hapishanesi olarak inşa edilen ve bugün de ilk cezaevi müzesi olarak hizmet veren Ulucanlar Cezaevi, tarih boyunca birçok isme tanıklık yaptı.

Türk siyasetinde "Karaoğlan" lakabıyla anılan ve çok sayıda tarihi olayda önemli rol üstlenen eski başbakanlardan Bülent Ecevit, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra askeri yönetime kar­şı çıkışları nedeniyle üç kez hapse mahkum edildi.

Hapis cezasını bir süre Ulucanlar Cezaevi'nde çeken Ecevit'in tutuklu kaldığı döneme ait bazı kişisel eşyasının yanı sıra çocuk yaşta akrabası tarafından hediye edilen ve yaklaşık 70 yıllık olduğu belirtilen Erika marka daktilosu da müzede sergileniyor.

Gazeteci, yazar ve şair kimliğiyle de tanınan Ecevit, 1954 yılında CHP'nin Çankaya Ocağı'na kaydolmasıyla yarım asrı aşan siyasi yaşamına ilk adımı attı. Bu süreçte de daktilosunu çalışmalarında kullanmayı sürdürdü.

"Ziyarete gelecek vatandaşların ders alacağı çok şey var"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde geçmişte cezaevinde bulunmuş şair, yazar, siyasetçi ve devlet adamlarına ait kişisel eşyanın zaman zaman ailelerinden geçici olarak alındığını, bazılarının ise müzede kalıcı sergilendiğini ifade etti.

Tiryaki, eski başbakanlardan Ecevit'in yalnızca siyasetçi kimliğiyle değil aynı zamanda şair ve gazeteci yönüyle de öne çıkan önemli bir isim olduğunu belirterek, bu çok yönlü kişiliğini yansıtan eşyasının müzede ziyaretçilerle buluşturulduğunu kaydetti.

Tiryaki, "Onun da uzunca yıllar, 70 yılı aşkın bir süre bizzat kullandığı, kendi yazılarını yazdığı, yakın bir akrabası tarafından öğrenciliğinde hediye edilen bu daktilo, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden emaneten 6 aylık bir süre için cezaevi müzemize nakledildi, bir müddet burada izleyicilerle buluşacak. Emeği geçenlere yani bu daktiloyu geçici de olsa müzeye emanet edenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin yakın siyasi tarih açısından önemine dikkati çeken Tiryaki, "Darbe dönemlerinden sonra hukuk rafa kaldırılarak bazı insanlar burada ceza aldılar. O nedenle kimlerin hangi şartlarda ve koşullarda burada mahkumiyetini tamamladıklarını görmeleri ile yakın siyasi tarihimiz açısından özellikle burayı ziyarete gelecek vatandaşların ders alacağı çok şey var. Müze, bu anlamda açılmış oldu burada. Çok yoğun talep var." diye konuştu.

"Burayı muhafaza ederek ve müzeye çevirerek güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz"

Yılın her zamanında yoğun ziyaretçilerin olduğunu ve müzenin ilgi gördüğünü belirten Tiryaki, "Burayı muhafaza ederek ve müzeye çevirerek güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii bir kısmı da kültürel amaçla kullanılıyor. Kültürel anlamda bu yapıları muhafaza ederek kültür sanat adına bazı faaliyetlerde bulunuyoruz." dedi.

Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ni ziyaret edenlerin, bir dönem başbakanlık yapmış devlet adamının cezaevinde kaldığı süreci yerinde görürken aynı zamanda kendisine ait kişisel eşyayı da inceleme imkanı bulduğunu, bu yönüyle sergilenen eserleri önemsediklerini sözlerine ekledi.