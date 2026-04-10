Buldan'da Türk Polis Teşkilatının 181. yılı gururla kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü, Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen resmi tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Buldan Alanyazı Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İlçe Emniyet Müdürü Murat Üstündağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Alanyazı Meydanı'ndaki törene Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, siyasi parti temsilcileri, emekli emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Türk polisinin bu gurur gününde emniyet güçlerini yalnız bırakmadı.

Şehitlik unutulmadı

Meydandaki resmi programın tamamlanmasının ardından protokol üyeleri ve emniyet mensupları ilçe şehitliğini ziyaret etti. Duaların okunmasının ardından program, Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde devam etti. İlçe Emniyet Müdürü Murat Üstündağ ve personeli, makamda tebrikleri kabul ederek vatandaşlarla bir araya geldi. - DENİZLİ

