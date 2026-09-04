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Türk Filmi 'Buğday Tanesi' İran'da Yayında

Türk Filmi 'Buğday Tanesi' İran'da Yayında
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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan Türk yapımı 'Buğday Tanesi' filmi, İran'ın önde gelen dizi ve film platformunda izleyiciyle buluştu. Henüz bir yaşındayken buğday tarlasında çıkan yangında iki elini kaybeden Bayram'ın eğitim ve siyaset hayatına uzanan mücadelesini konu alan film, 2022'de vizyona girmişti.

Türk yapımı 'Buğday Tanesi' filmi, İran'ın önde gelen dizi ve film platformunda izleyiciyle buluştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan film, Bayram'ın henüz bir yaşındayken buğday tarlasında çıkan yangında iki elini kaybetmesinin ardından verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Senaryosu Volkan Kapkın tarafından yazılan, yönetmenliğini ise Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği 'Buğday Tanesi', 2022 yılında vizyona girdi. Filmde, yaşadığı zorlu sürece rağmen eğitim hayatına devam eden Serkan Bayram'ın hukuk eğitimi alması ve milletvekilliğine uzanan yaşam öyküsü ele alınıyor. Film, Bayram'ın karşılaştığı engellere rağmen hayata tutunmasını, eğitim ve çalışma hayatındaki mücadelesini ve toplumsal yaşama katılımını konu ediyor.

"Buğday Tanesi", Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de izleyiciyle buluşurken, İran'daki dizi ve film platformunda yayınlanmasıyla İranlı izleyicilerin de karşısına çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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