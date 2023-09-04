Buca, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda büyük ilgi gördü

Bu yıl 92. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Buca'nın eşsiz tarihi ve kültürel dokusunun tanıtıldığı stant ziyaretçilerden büyük ilgi görürken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 'İEF'ye gelen herkesi standımıza bekliyoruz' dedi.

Bu yıl 92. kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Buca rüzgarı esti. Buca'nın eşsiz tarihi ve kültürel dokusunun tanıtıldığı stant ziyaretçilerden büyük ilgi görürken Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İEF'ye gelen herkesi standımıza bekliyoruz" dedi.

Ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olan 92. İEF, Kültürpark'ta dünyayı bir araya getirdi. 10 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak fuarda, Buca Belediyesi de Lozan Kapısı girişi Uzun Havuz Belediyeler Sokağı'nda yerini aldı. Buca'nın ünlü Levanten köşklerinden biri olan ve günümüzde Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet veren Hacı Davut Fargoh köşkünün maketinin de yer aldığı stantta, kentin eşsiz tarihi ve kültürel dokusu ziyaretçilere tanıtılıyor.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de stantta, piyano, keman ve çello dinletileri ile konuklara eşsiz bir müzik ziyafeti sunuyor. Çocuklar için düzenlenen atölyeler ve yüz boyama etkinlikleri ise minik ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı stantta 6 ve 9 Eylül tarihlerinde FOMGED Halk Oyunları Ekibi'nin Türkiye'nin renklerinden kesitler sunduğu gösterisi yer alacak.

BUCAKUT FARKINDALIK YARATIYOR

Öte yandan, Kahramanmaraş depremindeki özverili çalışmalarından dolayı "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası"na layık görülen Buca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BUCAKUT) de stantta deprem konusunda farkındalık yaratıyor. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve teçhizatların yer aldığı stantta, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.

HERKESİ BEKLİYORUZ

Buca'yı İzmir'in cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Erhan Kılıç, kentin tüm güzellikleriyle tanıtıldığı standa herkesi beklediklerini söyledi.