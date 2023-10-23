Buca Belediyesi Cumhuriyet'in 100. Yılına Özel Kutlama Programı Hazırladı

Buca Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir kutlama programı hazırladı. 28 Ekim Cumartesi günü 130 kişilik zeybek gösterisi ve meşaleli fener alayı ile başlayacak etkinlikler, rap müziğin ünlü ismi Ceza konseri ile taçlanacak. 29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlenecek.

Buca Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir kutlama programı hazırladı. 28 Ekim Cumartesi günü 130 kişilik zeybek gösterisi ve meşaleli fener alayı ile başlayacak etkinlikler, rap müziğin ünlü ismi Ceza konseri ile taçlanacak. 29 Ekim Cumartesi günü ise Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlenecek.

Buca Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm kente yayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için iki günlük kutlama programı hazırlayan belediye, kentin caddelerini Türk bayraklarıyla donatacak. Etkinlikler, 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da Işılay Saygın Meydanı'nda "100. Yılda 130 Kişi ile Zeybek Gösterisi" ile başlayacak. Gösterinin ardından Işılay Saygın Meydanı'ndan eski Kaymakamlık binası karşısındaki konser alanına Türk bayrağı ve meşalelerle fener alayı oluşturulacak.

CEZA SAHNE ALACAK

Saat 21.00'de konser alanında Türk rap müziğinin sevilen ismi Ceza sahne alacak. Ünlü sanatçı en sevilen parçalarını İzmirlilerle birlikte seslendirecek. 29 Ekim Pazar günü ise Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde saat 20.00'de Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlenecek.

BAŞKAN KILIÇ'TAN İZMİRLİLERE DAVET

İzmirlileri bu coşkuya ortak olmaya davet eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlarken, geleceğe büyük bir inanç ve kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyet bu toprakların en büyük zenginliğidir. Cumhuriyet bizlerin en büyük şansıdır. Cumhuriyet bir halkın nefesidir. Onu korumak ve yüceltmek ise her birimizin boynunun borcudur. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu, mutlu olsun. Tüm hemşehrilerimizi kentimizde düzenlenecek kutlamalar ve Ceza konserine bekliyoruz" diye konuştu.