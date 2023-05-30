Bozüyüklü Öğrenciler, 'Dünden Bugüne Sesten Kalbe' Radyo Sergisini Ziyaret Etti

Bozüyük Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi’nde açılan ‘Dünden Bugüne Sesten Kalbe’ radyo sergisini ziyaret etti. Bozüyük Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'nde açılan 'Dünden Bugüne Sesten Kalbe' radyo sergisini ziyaret etti. Bozüyüklü ana sınıfı öğrencileri, Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen 'Dünden Bugüne Sesten Kalbe' radyo sergisini gezdi. Öğrenciler, müzede bulunan eserlerle ilgili bilgi alarak Bozüyük'ün geçmişini öğrendi.