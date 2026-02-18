Haberler

Boyabat'ta çocuklara yönelik tiyatro gösterisi sahnelendi

Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde çocuklara yönelik tiyatro gösterisi yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi Şinasi Çilden Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Konya Devlet Tiyatrosu tarafından "Boğaç Han" adlı tek perdelik çocuk oyunu izleyiciyle buluşturuldu.

Hasan Erkek'in yazdığı, Erdem Şenses'in yönettiği oyunda Aslıhan Üçer, Berfin İlhan Akbaş, Mehmet Arslan, Mert Dursun ve Sera Kılıç rol aldı.

Tek perdelik oyun, çocuklar tarafından beğeni ile izlendi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, gösteride rol alan oyunculara çiçek verdi.

Kara, burada yaptığı konuşmada, çocuk oyunu olmasına rağmen kendisinin de oyunu ilgi ve zevkle izlediğini söyledi.

Belediye olarak bu tür sosyal aktivitelere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kara, "Oyunda akıl ve bilginin gücüne vurgu yapılmış, anlatımıyla yiğitlik, dürüstlük ve değerler dünyası efsanevi bir dille sahneye taşınmış. Bu özel oyunun çocuklara eğlenceli ve öğretici bir tiyatro deneyimi kazandırdığını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
